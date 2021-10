In Landsberg findet eine Stadtweihnacht statt

In Landsberg beginnt Ende November die Stadtweihnacht. Dafür gibt es ein neues Konzept. Für die Besucher ist an vielen Plätzen einiges geboten.

Von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 19. Dezember, findet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Landsberg statt – und dies nicht nur mit einem neuen Namen, sondern auch mit einem neuen Konzept. Dies gibt die Stadt Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Die ganze Altstadt verwandelt sich in die Landsberger Stadtweihnacht, heißt es in der Mitteilung. Am Flößerplatz, dem Roßmarkt, dem Infanterieplatz, dem Hauptplatz, der Ludwigstraße und auf dem Georg-Hellmair-Platz reihen sich über 60 Buden und Kunsthandwerkstände von zahlreichen Anbietern aneinander. Auf einem stimmungsvollen Spaziergang durch Landsberg können sich Besucherinnen und Besucher auf Weihnachten einstimmen – der Duft nach Maroni, Lebkuchen und Punsch, die festlich geschmückten Plätze und die Christbäume, die an jedem Platz stehen, tragen sicherlich dazu bei.

Oberbürgermeisterin und Christkindl eröffnen die Stadtweihnacht

Feierlich eröffnet wird die Landsberger Stadtweihnacht vom Landsberger Christkindl und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl – zunächst vom gewohnten Fenster in der Ludwigstraße und dann nochmal am Infanterieplatz. Genaueres wird die Stadt rechtzeitig bekanntgeben. Die wortwörtlich größte Attraktion der Landsberger Stadtweihnacht ist gewiss auch dieses Jahr wieder der Christbaum vor dem Historischen Rathaus: Unzählige Kerzen verleihen dem ganzen Platz eine adventliche Stimmung. Die Christbäume auf den anderen Plätzen sind dabei mindestens genauso schön und stimmungsvoll, heißt es in der Mitteilung.

Stände bieten ein vielfältiges Angebot

Auf den Plätzen finden die Besucherinnen und Besucher alle gewohnten Stände. Die weihnachtlich dekorierten Buden bieten wieder ganz besondere Dinge wie Weihnachtsdekorationen, Krippenzubehör, Schmuck aber natürlich auch allerlei kulinarische Leckereien, die zu einem Christkindlmarkt dazu gehören wie Glühwein, Bratwürste, Maroni und vieles mehr.

Wer wird das Landsberger Christkindl?

Es bleibt noch ein Geheimnis, wer in diesem Jahr das Landsberger Christkindl wird. Dabei kann eines schon verraten werden: Das Landsberger Christkindl freut sich darauf, die Landsberger Kinder zu besuchen und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Am Georg-Hellmair-Platz befindet sich in diesem Jahr wieder der Briefkasten für die Weihnachtspost der Kinder. Im Christkindlhäusl gibt es weihnachtliche Szenen der Himmelswerkstatt zu sehen. Am Montag, 6. Dezember, stattet der Nikolaus der Landsberger Stadtweihnacht einen Besuch ab und verteilt kleine Köstlichkeiten. Auf dem Infanterieplatz wird das Kinderkarussell seinen Platz finden.

An mehreren Abenden werden Blasorchester und Musikkapellen aus Landsberg und Umgebung mit besinnlichen Klängen zur besonderen Adventsstimmung beitragen. Das detaillierte Programm wird zeitnah über einen veröffentlicht, teilt die Stadt in ihrer Pressemitteilung mit. Zwar gelte keine 3G-Regelung, es wird aber gebeten, die gängigen Hygieneregeln einzuhalten. (lt)