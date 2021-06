Landsberg

vor 3 Min.

In Landsberg wird am Wochenende unter Aufsicht gefeiert

Der Lechstrand an der Westseite war am Wochenende wieder Treffpunkt vieler junger Leute in Landsberg.

Plus Weil es immer noch Corona-Beschränkungen gibt, findet das Nachtleben vor allem auf der Straße statt. Das LT war in Landsberg unterwegs: Ein Sommerabend zwischen wiedergewonnener Freiheit, Polizeistreifen und Müll.

Von Dagmar Kübler

Die sommerlichen Temperaturen bescherten Landsberg ein „heißes“ Wochenende: Milde Luft bis in die Nacht lockte viele Menschen in die Altstadt. Noch dazu war der Abschluss des Abiturs Garant dafür, dass es Feiern vor allem am Lechstrand an der Von-Kühlmann-Straße, Karolinenbrücke und Ufermauer geben würde. Diese Aussicht zog nicht nur die an, die ihr Abi feiern wollten, sondern junge Menschen aus dem ganzen Landkreis. Wie das ablief, wie die Polizei darauf reagierte, ob erneut Müll zum Problem wurde, hat das LT am Freitag auf einem Rundgang beobachtet, denn am Wochenende zuvor waren die Partys und der dabei zurückgelassene Müll ein großes Thema in Landsberg gewesen.

Themen folgen