Landsberg

vor 20 Min.

Inselbad: Steht die Öffnung des Lechstrands kurz bevor?

Dürfen sich am Lechstrand in Landsberg bald schon wieder Badegäste sonnen? Die Stadtwerke stellen eine baldige Öffnung in Aussicht.

Plus Der Förderverein übt wegen des geschlossenen Lechstrands Kritik an den Stadtwerken Landsberg. Der Bäderbetriebsleiter stellt aber eine baldige Öffnung in Aussicht.

Das Tor zum Lechstrand im Inselbad bleibt weiterhin geschlossen. Peter Pechtold, der Vorsitzende des Fördervereins, übt nun harsche Kritik an den Landsberger Stadtwerken. Deren Bäderbetriebsleiter stellt im LT aber eine zeitnahe Öffnung in Aussicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen