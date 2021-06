Landsberg

Inselbad: Wann darf der Lechstrand in Landsberg wieder öffnen?

Trotz sommerlicher Temperaturen muss der Lechstrand in Landsberg geschlossen bleiben.

Plus In Landsberg herrschen tropische Temperaturen – doch der Lechstrand bleibt geschlossen. Mitglieder des Fördervereins sind deswegen sauer. Was die Stadtwerke sagen.

Von Dominik Stenzel

Im Landkreis herrschten in dieser Woche fast schon tropische Temperaturen. Kein Wunder, dass viele Menschen Abkühlung im Landsberger Inselbad suchten. An den Lechstrand durften sie allerdings nach wie vor nicht und das sorgt insbesondere bei den Mitgliedern des Fördervereins für Unmut. Bäderbetriebsleiter Reinhard Dippold von den Stadtwerken stellt gegenüber dem LT allerdings klar: Es liegt nicht nur an der (noch) erfolglosen Suche nach einer qualifizierten Wasseraufsicht, dass das Tor zum Lechstrand nicht geöffnet werden darf. Nach einem Vorort-Termin mit einem Gutachter seien weitere Maßnahmen erforderlich.

