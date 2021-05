Landsberg

Inselbad in Landsberg: Kommt doch ein Ersatz-Sprungturm?

Plus Die Stadtwerke reißen überraschend den Sprungturm im Inselbad in Landsberg ab. Die Oberbürgermeisterin ringt um einen kurzfristigen Ersatz. Eine Lösung scheint in Sicht.

Von Thomas Wunder

Für den kurzfristigen Abriss des Sprungturms im Landsberger Inselbad haben die Stadtwerke als Betreiber des Bads viel Kritik einstecken müssen. Die unangekündigte Aktion hat nun Folgen. Nach Gesprächen zwischen Stadtwerken und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist der Sprungturm jetzt Thema in der Sitzung des Pandemieausschusses des Stadtrats am Mittwoch. Dabei kommt auch ein fraktionsübergreifender Antrag zur Abstimmung, der dem Stadtrat mehr Mitbestimmung bei den Stadtwerken sichern will.

