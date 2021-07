Landsberg

12:56 Uhr

Junge Landsbergerin eröffnet eine Hundeschule

Plus Stephanie Schön aus Landsberg ist früh klar, was sie beruflich machen möchte. Jetzt will sie Hundehaltern zeigen, wie Mensch und Tier vom Zusammenleben profitieren können.

Von Dagmar Kübler

Es gibt Menschen, die schon in sehr jungen Jahren wissen, was sie wollen. Zu ihnen gehört Stephanie Schön aus Landsberg. Schon als Kind fühlte sie sich stark zu Hunden hingezogen und wollte Hundetrainerin werden. Das ist umso erstaunlicher, als sie in einer Familie ohne Hund aufwuchs – ihre Eltern wollten aus zeitlichen Gründen keinen halten. Mittlerweile hat die junge Frau eine Hundeschule. Wie sie Hund und Mensch helfen möchte und was sie antreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

