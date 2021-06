Junger Mann beleidigt Polizisten bei Kontrolle in Landsberg

Das gibt Ärger für einen jungen Mann: Bei einer nächtlichen Polizeikontrolle mischt er sich ein.

In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei gegen 2 Uhr an der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg mehrere Jugendliche kontrolliert. Plötzlich näherte sich ein Unbeteiligter, der mit der Kontrolle an sich nicht zu tun hatte, und beleidigte die Polizeibeamten. Gegen den 18-jährigen Landsberger wurde ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es im Pressebericht weiter. (lt)