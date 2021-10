Karl-Schrem-Bau: Landsberger können über neuen Namen abstimmen

Wegen seiner Tätigkeiten während der NS-Zeit wird Karl Schrem nicht mehr Namensgeber für ein Gebäude im Landsberger Stadtviertel ULP. Jetzt können die Landsberger über den neuen Namen abstimmen.

Nach der öffentlichen Diskussion um Karl Schrem und seine Verbindungen zum NS-Regime steht fest: Im neuen Stadtviertel "Urbanes Leben am Papierbach" wird nach dem ehemaligen Chef der Pflugfabrik kein Gebäude mehr benannt. Stattdessen dürfen die Landsberger jetzt bestimmen, wie das Gebäude heißen soll.

Vom 13. bis zum 24. September 2021 sammelte Investor ehret+klein die Namensvorschläge für das Baufeld bzw. Gebäude A1 ein, das bis vor Kurzem noch Karl-Schrem-Bau hieß. Aus zahlreichen Vorschlägen wurden drei Namen ausgewählt", die einen identitätsstiftenden Bezug zum Quartier herstellen", heißt es in einer Pressemitteilung. Sie lauten: Alte Papierfabrik, Alte Werkstatt, Sternrad Haus.

Drei Namen stehen für das Gebäude zur Auswahl

Mit der „Papierfabrik“ wird an die einst auf dem Areal errichtete Papiermühle erinnert. Die Papierproduktion wurde erst im Jahre 1860 eingestellt. Der Begriff „Werkstatt“ nimmt Bezug auf die ehemalige Werkhalle der Pflugfabrik, die sich am jetzigen Standort des Neubaus befand. Ebenfalls überzeugt haben verschiedene Varianten des Vorschlags „Sternrad“. Dabei handelt es sich um den für Heuarbeiten nützlichen „Orion Sternrad-Rechwender“. Er wurde in der Bayerischen Pflugfabrik hergestellt und galt als Verkaufsschlager.

Welcher der Namensvorschläge tatsächlich das Gebäude A1 zieren wird, darüber darf die Öffentlichkeit wieder abstimmen. Bis zum 22. Oktober 2021 können alle Interessenten auf der Projektwebsite ampapierbach-landsberg.de ihr Häkchen setzen.

So ist der aktuelle Stand auf der Baustelle des neuen Landsberger Stadtviertels

Das Gebäude A1 Süd ist das erste fertiggestellte Gebäude im Quartier. Mit sieben Geschossen markiert es einen Hochpunkt im Areal. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind bereits im August 2021 eingezogen. Insgesamt 14 von rund 658 Wohnungen des urbanen Quartiers sind dort entstanden, die bereits alle veräußert wurden. „Wir sind sehr glücklich mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes, vor allem, wenn man die Umstände der Pandemie und die damit verbundenen Hürden berücksichtigt.

Die Übergaben an die Käufer liefen reibungslos und wir arbeiten derzeit die letzten Mängel ab. Das Feedback der Kunden zeigt, dass wir das richtige Produkt am richtigen Ort entwickelt haben und die Bedürfnisse der Kunden perfekt umgesetzt haben“, erklärt Benjamin Johansson, Gesamtprojektleiter der Quartiersentwicklung.

Auch für das Gebäude A1 Nord haben kürzlich die Hochbauarbeiten begonnen. Dort entstehen bis Mitte 2023 Jahr insgesamt 48 Wohnungen sowie neun Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen.

Die nächsten Baufelder sind in Planung

Aktuell befinden sich die Bauabschnitte B2 (Alte Schmiede), A2 (Spöttinger Höfe) und A3 (Am Papierbogen) in Realisierung. Bezugsfertig werden die Wohnungen der „Alten Schmiede“ voraussichtlich im Dezember 2021, der „Spöttinger Höfe“ (Baufeld A2) und „Am Papierbogen“ (A3) nach aktuellem Stand Mitte 2023 sein. In der „Alten Schmiede“ werden vier Gewerbeeinheiten sowie 86 Wohnungen errichtet, in die „Spöttinger Höfe“ kommen Einzelhandelsflächen in das Erdgeschoss und darüber 54 Wohnungen. „Am Papierbogen“ entstehen insgesamt 92 Wohnungen, darunter 51 geförderte Mietwohnungen.

Die weiteren sechs Baufelder des Quartiers befinden sich noch in der Planung und Vorbereitung. Um diese Phase sinnvoll zu nutzen, bietet ehret+klein die Lagerhalle auf Bauabschnitt E1 und E2 für Zwischennutzungen an. Die Halle ist bekannt als „Pöttinger Halle" der ehem. Pflugfabrik, die vor mehreren Jahren stillgelegt wurde. (lt)