Keine Eröffnung des Landsberger Lechstrands am Samstag

Viele Menschen in Landsberg fiebern auf die Eröffnung des Lechstrands hin. Laut Peter Pechtold vom Förderverein müssen sie sich wohl noch länger gedulden.

Viele Landsberger - aber insbesondere die Mitglieder des Lechstrandvereins - haben den Samstag herbeigesehnt. Dann sollte der beliebte Lechstrand im Landsberger Inselbad offiziell wieder eröffnet werden. Dazu wird es nun aber höchstwahrscheinlich nicht kommen. Peter Pechtold, Vorsitzender des Fördervereins, nennt gegenüber dem LT den Grund.