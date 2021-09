Landsberg

vor 18 Min.

Keine einfache Bundestagswahl für die Helfer

Die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl am Sonntag laufen auf Hochtouren. Am Mittwoch wurden in Landsberg Wahlhelfer geschult.

Plus Eine Wahlhelferin beklagt, dass die 3G-Regel nicht gilt. Welche Vorsichtsmaßnahmen die Kommunen im Kreis Landsberg wegen Corona treffen. Besonderheit in Dießen möglich.

Von Christian Mühlhause

Im Alltag ist sie wegen der Corona-Pandemie zu einem täglichen Begleiter geworden: die 3G-Regel. Nur wer geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist, darf beispielsweise Sportstätten, Freizeitanlagen oder Restaurants betreten. In München gilt diese Regel auch für Helfer und Helferinnen bei der Bundestagswahl, im Kreis Landsberg nicht, beklagt eine Wahlhelferin aus einer Ammerseegemeinde, die sich ans LT gewandt hat. Das Landratsamt bestätigt das auf Nachfrage. Unsere Zeitung hat nachgehakt, warum das so ist und welche Vorsichtsmaßnahmen die Kommunen treffen. In Dießen könnte es bei der Wahl zudem zu einer Besonderheit kommen.

