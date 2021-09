Kind wird in Landsberg von abbiegendem Auto erfasst

Ein Autofahrer übersieht in Landsberg beim Abbiegen eine Zwölfjährige. Das Mädchen wird bei dem Unfall verletzt.

Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer in Landsberg beim Abbiegen ein Kind übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 52-Jährige aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Auto gegen 6.10 Uhr die Schongauer Straße in Richtung Schongau.

Als er nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbog, übersah er ein zwölfjähriges Mädchen, das zu Fuß auf dem dortigen Fuß- und Radweg ging.

Mädchen wird leicht verletzt

Der Pkw erfasste das Mädchen, welches infolge des Aufpralls leicht verletzt wurde. Eine Behandlung in einer Klinik war laut Polizei zunächst nicht erforderlich. Es entstand kein Sachschaden. (lt)