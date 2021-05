Landsberg

17:52 Uhr

Klinikum Landsberg: Zuerst schwarze, dann rote Zahlen

Plus In 2020 erwirtschaftet das Landsberger Klinikum einen satten Gewinn. Doch die Lage ändert sich. Wie der Klinikchef die Situation beurteilt und was er zum eklatanten Platzmangel sagt.

Von Thomas Wunder

Die Nachricht hat kürzlich überrascht. Das Landsberger Klinikum hat 2020 erstmals seit zehn Jahren mit einem Plus abgeschlossen. Rund 1,1 Millionen Euro standen, wie vom LT berichtet, am Jahresende auf der Habenseite. Doch soll ein Krankenhaus, das als Kommunalunternehmen finanziell vom Landkreis gestützt wird, überhaupt Gewinne einfahren? Wäre es nicht besser, das Geld gleich wieder zu investieren? Schließlich gibt es vor allem räumlichen Nachholbedarf. Darüber, aber auch über die Personalsituation und die aktuell schon wieder veränderte finanzielle Lage hat das LT mit Vorstand Marco Woedl gesprochen.

Themen folgen