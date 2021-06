Klostereck in Landsberg: Künstler und Kreative statt Blumen

Das Klostereck in der Landsberger Altstadt wird derzeit aufwendig saniert. Eine künftige Nutzung als Laden kommt nicht mehr infrage. Was stattdessen geplant ist.

Das Klostereck in der Landsberger Altstadt soll künftig dauerhaft Raum für eine Plattform für Kreative aus Stadt und Region bieten. Das von Claudia Weißbrodt vorgestellte Konzept stieß im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats auf breite Zustimmung. Derzeit wird der Raum, in dem sich lange Jahre ein Blumenladen befand, aufwendig saniert. Sind die Arbeiten wie geplant Ende des Jahres beendet, könnten danach die verschiedenen Akteure aus der Kultur- und Kreativszene im Klostereck einziehen.

Die frühere Leonhardikapelle, mit Stuck und Malerei aus der Werkstatt von Dominikus Zimmermann aus dem Jahr 1730, ist seit 1764 baulich in das ehemalige Kloster der Ursulinen integriert. Seit der Öffnung des Chors als Fußgängerdurchlass im Jahr 1939 und der Abtrennung des Langhauses in Höhe des Chorbogens mit einem Schaufenster diente der Raum als Ladengeschäft und wurde Klostereck genannt. Lange Jahre befand sich dort ein Blumenladen.

Im Klostereck in Landsberg befinden sich wertvolle Fresken. Foto: Stadt Landsberg

Bereits im Jahr 2012 hatte es Befürchtungen gegeben, die Nutzung als Blumenladen könnte den wertvollen Fresken schaden. Der damalige Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) rückte nach Protesten von Bürgern jedoch von dem Plan ab, der Blumenhändlerin zu kündigen. Für erneute Diskussionen sorgte das Klostereck, als der Blumenladen zwar Ende 2017 die historischen Räumlichkeiten verließ, die Sanierung aber nicht sofort angegangen wurde, sondern Catherine Koletzko mit ihren Kulturveranstaltungen einzog. Im Frühjahr 2019 wurde das Klostereck dann geräumt, doch coronabedingt verzögerte sich die Sanierung um ein Jahr. Nach Abschluss der Voruntersuchungen laufen die eigentlichen Sanierungsarbeiten seit März.

Eine Nutzung als Ladengeschäft scheidet aus

Wie Claudia Weißbrodt in der Sitzung sagte, kommt eine Nutzung als Ladengeschäft nicht mehr infrage, weil raumklimatische Anforderungen, der Mangel an Sozialräumen, WC und Lagerräumen Einschränkungen mit sich brächten. Daher sollen künftig Kultur und Kreativschaffende – meist Freiberufler und Kleinstunternehmer wie Architekten, Künstler, Designer oder Modemacher – den Raum nutzen. An dem repräsentativen Ort, prominent und zentral gelegen, könne das kreative Potenzial und die kulturelle Vielfalt sichtbar gemacht und ein Beitrag zur regionalen Identität geleistet werden. „Wir haben viele Kreative in der Stadt und im Landkreis“, sagte Weißbrodt.

Der Fußgängerdurchgang am Klostereck in Landsberg. Foto: Julian Leitenstorfer

Wie sieht das Konzept aus? Geboten werden soll ein ganzjährig wechselndes Angebot an hochwertigem, zeitgenössischem Kunstgewerbe, individuelle Produkte wie Unikate oder Kleinserien aus Textil, Schmuck, Keramik, Musik, Film und Buch, Glas, Holz, besonderem Design, Literatur sowie Architektur oder Innenarchitektur. Vereinbart werden laut Weißbrodt zeitlich befristete Nutzungsverträge (drei Monate) gegen ein geringes Nutzungsentgelt. Eine Einrichtung in Form von modularen, puristischen Möbeln werde von der Stadt gestellt.

Die Nutzungen sollen laut dem vorgestellten Konzept zeitlich mit den Sonderausstellungen des Stadtmuseums terminiert werden, sodass zwischen den Nutzungsblöcken der Kultur- und Kreativszene das Klostereck als Museumschaufenster dienen könne. In diesen wiederkehrenden „Zwischenzeiten“ habe das Stadtmuseum Gelegenheit, den Raum thematisch zu jeweiligen Sonderausstellungen zu inszenieren.

Die Innenansicht zeigt das Gewölbe im Klostereck in Landsberg. Foto: Stadt Landsberg

Kulturreferent Axel Flörke (Landsberger Mitte) bat seine Stadtratskollegen darum, das Konzept zu unterstützen. Die Bedeutung der Kreativwirtschaft in Stadt und Landkreis sei nicht zu unterschätzen. „Das Klostereck kann zu einem Hotspot für Innovationen werden“, sagte Axel Flörke. Stefan Meiser (ÖDP) hatte die Befürchtung, dass aufgrund der gewerblichen Nutzung keine Fördermittel fließen könnten. Da konnte ihn Claudia Weißbrodt beruhigen. Das Nutzungskonzept sei Anfang Mai der Bayerischen Landesstiftung zugeleitet und als öffentliche Nutzung angesehen worden. Der Ausschuss nahm das Konzept befürwortend zur Kenntnis. Eine Entscheidung, ob das Konzept Anwendung findet oder nicht, trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch.

