Landsberg

19:07 Uhr

Kulturfest in Landsberg: Anwohner beschweren sich über Lärm

Am Wochenende feierten Jugendliche und junge Erwachsene am Schlüsselanger in Landsberg.

Plus Während die Besucher beim Jugendkulturfest in Landsberg feiern, ärgern sich die Nachbarn. In Dießen sorgt eine Veranstaltung für einen Einsatz der Polizei.

Von Gerald Modlinger und Thomas Wunder

Sie tanzen zu ihrer Lieblingsmusik, feiern und haben Spaß. Am Freitag und Samstag haben etliche Jugendliche und junge Erwachsene das Jugendkulturfestival „Collective Mind“ besucht, das im Rahmen des LechStadtFestivals auf dem Schlüsselanger stattfand. Am Wochenende davor bildete das „Electronic Picnic“ den Auftakt des LechStadtFestivals. Doch was den Besuchern Freude macht, sorgt für Ärger bei so manchen Anwohnern, die sich über Lärmbelästigungen beschwert haben. Unsere Zeitung hat mit Nachbarn gesprochen und beim Ordnungsamt nachgefragt, ob alle Auflagen eingehalten wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen