Kultursommer: Warum das Summer Screening nicht dabei ist

Plus Das Open-Air-Kino fällt aus dem Programm des Landsberger Kultursommers. Organisator Tom Bohn nennt die Gründe. Ein weiteres Event steht auf wackeligen Beinen.

Es war eine durchaus überraschende Nachricht beim Pressegespräch zum bevorstehenden Kultursommer 2021 im Landkreis Landsberg: Der von „Snowdance“-Chef Tom Bohn geplante Kinosommer wird nicht stattfinden. Im LT-Gespräch nennt der Regisseur die Gründe für die Absage.