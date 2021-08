Landsberg

13:03 Uhr

Kultursommer in Landsberg: Lagerfeuerromantik am Sandauer Tor

Felix Kohlscheen trat am Donnerstagabend am Sandauer Tor in Landsberg auf. Auch seine Freundin Nuria Meister war dabei.

Plus Der Landsberger Sänger Felix Kohlscheen tritt im Rahmen des Kultursommers am Sandauer Tor auf - und bringt Verstärkung mit.

Von Romi Löbhard

Geplant war ja mal, dass der Kultursommer am Lech, das Event mit Biergartenfeeling der Landsberger Eventagentur Rebelz Sound, zur Halbzeit von der Wiese am Sandauer Tor auf den Infanterieplatz neben dem Olympiakino umzieht. Das haben die Organisatoren jetzt doch nicht gemacht. Auch während der kommenden vier Wochenenden ist von Donnerstag bis Sonntag vor dem Eingang zur Altstadt Kultur in gemütlicher Runde angesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen