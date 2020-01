vor 36 Min.

Landsberg: Ladendieb muss sofort ins Gefängnis

Ein Ladendieb wurde nach der Tat in Landsberg gleich in die JVA gebracht.

Ein Mann stiehlt in einem Landsberger Discounter Waren im Wert von rund einem Euro. Als die Polizisten seine Personalien feststellen, bemerken sie, wen sie vor sich haben.

Nach einem Ladendiebstahl ist es für einen 35 Jahre alten, wohnsitzlosen Mann direkt ins Gefängnis gegangen. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Mann am Freitag gegen 11.40 Uhr in einem Discounter in der Breslauer Straße Waren im Wert von knapp über einem Euro. Er wurde dabei beobachtet und von einem Angestellten festgehalten.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl besteht. Der 35-Jährige wurde dann gleich in die JVA Landsberg gebracht. (lt)

Themen folgen