Landkreis mit Sonderimpfaktion in der Landsberger Fußgängerzone

Der Landkreis führt eine weitere Sonderimpfaktion durch - dieses Mal in der Landsberger Fußgängerzone.

In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum führt der Landkreis Landsberg am Freitag eine weitere Sonderimpfaktion durch. Von 13 bis 22 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger in der Außenstelle des Amts für Jugend und Familie am Hauptplatz mit BioNTech oder Moderna impfen lassen.

Wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landsberger Landratsamts, auf LT-Nachfrage mitteilt, wurden bis Spätnachmittag 70 Impfungen durchgeführt. Auch am Samstag ist das Team der Johanniter wieder von 9 bis 17 Uhr vor Ort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. (lt)

