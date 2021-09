Landsberg: Bei der Stadtwiesn herrscht ausgelassene Stimmung

Plus Viele Oktoberfestfans zieht es zur Stadtwiesn nach Landsberg. Das Wetter spielt am Samstag mit - nicht nur bei den Wirten und ihren Gästen ist die Stimmung gut.

Bei strahlendem Sonnenschein wird den Gästen Schweinsbraten und Backhendl serviert, auf den Tischen stehen Maßkrüge und die Musikgruppe FolXmucke spielt Wiesnhits: Im Hellmairs kommt am späten Samstagmittag durchaus Oktoberfeststimmung auf. Genauso wie einige andere Landsberger Gaststätten macht das Restaurant bei der Stadtwiesn mit. Ein Streifzug durch die Innenstadt zeigt: Nicht nur bei den Besuchern kommt die Aktion gut an.