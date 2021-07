Landsberg

15:31 Uhr

Landsberg: Berät jetzt der Stadtrat über den Wintergarten am "Waitzingers"?

Plus Der Bauausschuss stimmt einem Anbau an eine Gaststätte in Landsberg zu. Warum das noch mal geprüft werden soll.

Von Thomas Wunder

Der Anbau eines Wintergartens an das „Waitzingers“ in Landsberg wird nun möglicherweise noch einmal im Stadtrat behandelt. Einen entsprechenden Antrag haben die Fraktion der CSU und weitere Stadträte am Dienstag bei Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) gestellt.

