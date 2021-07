Landsberg: Betrunkener Autofahrer überschlägt sich

Auf einen 29 Jahre alten Landsberger und seinen Bruder kommt Ärger zu. Der eine baut betrunken einen Unfall, der andere setzt sich ebenfalls alkoholisiert ans Steuer.

Auf ein Landsberger Brüderpaar kommt ziemlicher Ärger zu. Wie die Polizei mitteilt, war einer der beiden Männer am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße Erpfting-Landsberg unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über 1,5 Promille verlor der 29-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Fahrer blieb zwar unverletzt, aber am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Nach der Durchführung einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Unfallfahrer von der Polizei entlassen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Bruder des Verunfallten an der Unfallstelle erschien, um Hilfe zu leisten. Bei diesem wurde ebenfalls eine Alkoholisierung festgestellt. Da der Bruder mit dem Auto gefahren war, wurde ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet. (lt)