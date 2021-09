Landsberg: Betrunkener geht auf Polizeibeamten los

Jede Menge Ärger erwartet einen 26-Jährigen. Der Betrunkene geht in Landsberg auf Polizisten los.

Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommen auf einen jungen Mann zu, der am Mittwochabend in Landsberg auffällig wurde. Gegen 19 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Gruppe angetrunkener Männer mitgeteilt, die sich auf einer Parkbank in der Augsburger Straße auf Höhe des Friedhofes aufhielten und vorbeigehende Passanten verbal belästigten.

Nachdem die Situation bereits geklärt war, kehrte ein 26-jähriger mit seinem Fahrrad zum Einsatzort zurück, ging auf die eingesetzten Beamten los, beleidigte diese und lief zudem immer wieder auf die Fahrbahn, woraufhin er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht wurde. Auch auf dem Weg dorthin beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend weiter, bedrohte diese und spuckte um sich. (lt)