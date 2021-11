Landsberg

16:01 Uhr

Landsberg: Bunte Lampen für den Martinsumzug

Plus Für eine Laterne zu St. Martin kann man sich gar nicht genug Zeit lassen. Doch der Aufwand lohnt sich. Ein Besuch in der Laternen-Werkstatt des Kindergartens St. Christophorus in Landsberg.

Von Vanessa Polednia

Schon zwei Wochen vor dem Laternenumzug fängt das Prozedere an: Die kleinen Abenteurer, Forscher und Weltentdecker – so heißen die Gruppen im Kindergarten St. Christophorus in Landsberg – lernen die legendäre Geschichte dieses hilfsbereiten Bischofs kennen. Spätestens bis zum Sankt-Martinstag können die Kinder dann beim vierstrophigen Sankt-Martinslied mitträllern, wissen, dass der Heilige seinen Mantel und nicht etwa seine Schuhe mit einem Armen geteilt hat und sind im Besitz einer selbstgebastelten Laterne.

