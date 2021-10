Landsberg: Busfahrer nimmt Rollerfahrerin die Vorfahrt

Bei der Ausfahrt am Landsberger Bahnhof übersieht ein Busfahrer eine Rollerfahrerin. Die Frau prallt auch noch gegen ein geparktes Auto.

Ein Busfahrer hat am Dienstagvormittag in Landsberg einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei bog der 52-jährige Fahrer vom Bahnhofsplatz kommend nach links in die Katharinenstraße stadteinwärts ein. Dabei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 47-Jährige, die mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Innenstadt fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte und prallte gegen ein auf der rechten Fahrbahnseite geparktes Fahrzeug. Die Frau wurde leicht verletzt Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 500 Euro. (lt)

