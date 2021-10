Landsberg: Corona-Inzidenz verdoppelt sich innerhalb von fünf Tagen

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg hat sich innerhalb von fünf Tagen mehr als verdoppelt auf 150,4. Drei Todesfälle sind in dieser Woche zu beklagen.

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Am Mittwoch meldete das Landratsamt Landsberg noch einen Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) von 69,4. Am Sonntag gab die Behörde den Wert dann mit 150,4 an. Im Vergleich zum Samstag bedeutet das ein Plus von gut zehn Punkten.

Der bundesweite Trend steigender Fallzahlen macht sich also auch im Landkreis Landsberg bemerkbar. Im bayernweiten Vergleich liegt Landsberg aber noch deutlich unter den Kreisen im Südosten des Freistaats, die auch die bundesweite Statistik anführen. So weist das Robert-Koch-Institut (RKI) für Mühldorf am Inn einen Wert von 537,4 aus und für Traunstein einen Wert von 472,7. Die niedrigsten Werte in Bayern haben die Städte Ansbach (48) und Bayreuth (50).

Gesamtzahl der Todesopfer erhöht sich auf 79

Im Landkreis Landsberg waren allerdings drei Todesopfer in dieser Woche zu beklagen, die mit oder nach einer Covid-19-Erkrankung starben. Laut Landratsamt Landsberg handelte es sich dabei um zwei ältere Personen und eine Person mittleren Alters. Sie alle hatten Vorerkrankungen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 79.

Im Kreis Landsberg wurden seit Beginn der Pandemie 5174 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Sonntag meldete das Landratsamt 18 Neuinfektionen.. Aktuell in Quarantäne sind laut der Behörde 327 Infizierte (Vortag: 284) und weitere 274 enge Kontaktpersonen (Vortag: 261).

