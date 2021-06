Landsberg

25.06.2021

Landsberg: Das Geheimnis um den ausgesetzten Hund „Socke“ ist gelüftet

Plus Der Schäfer-Mix wird bei Igling an einen Baum angebunden. Im Tierheim in Landsberg wird fieberhaft nach dem Besitzer gesucht. Jetzt steht fest, wo der achtjährige Hund herkommt.

Von Thomas Wunder

Das Schicksal von Hund „Socke“ haben viele Tierliebhaber aus dem Landkreis verfolgt. Der Schäfer-Mix war vor gut zwei Wochen in der Nähe des Iglinger Baggersees an einem Baum angebunden entdeckt worden (LT berichtete). Im Tierheim in Landsberg wurde das acht Jahre alte Tier versorgt und fieberhaft nach dem Besitzer gesucht. Mittlerweile haben Detlef Großkopf und seine Mitstreiter vom Tierschutzverein die Frau gefunden, der das Tier gehört. Die Spur führt nach Kroatien und jetzt ist klar, warum „Socke“ ausgesetzt wurde.

