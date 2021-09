Landsberg: Die Musikkabarettisten von Mistcapala hören auf

Plus Seit 1988 stehen die vier Musikkabarettisten von Mistcapala gemeinsam auf der Bühne. Jetzt ist Schluss. Die beiden Landsberger Mitglieder Vitus Fichtl und Armin Federl erzählen, warum.

Ein wenig Wehmut überfalle ihn schon jedes Mal, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, sagt Armin Federl bedauernd. Gemeint ist die Auflösung von „Mistcapala“. Das „Herrenquartett“, wie sich die vier Männer der Gruppe selbst bezeichnen, wird nach mehr als 30 Jahren seines Bestehens zur Geschichte. Tourbus und Technik stehen demnächst zum Verkauf. Doch was ist der Grund für die Auflösung? Das LT hat nachgefragt.