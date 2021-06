Landsberg: Die Skateranlage am Inselbad ist zurück

Am Freitag wird der neue Lechsteg in Landsberg eröffnet. Warum sich auch die Skaterszene freuen darf.

Die Landsberger Skater dürfen sich freuen. Mit der Fertigstellung des neuen Lechstegs wird auch die Skateranlage zwischen Inselbad und der Turnhalle in der Lechstraße wieder aufgebaut. Doch dort soll sie nur vorübergehend Platz finden.

Mit Beginn der Bauarbeiten für den Lady-Herkomer-Steg im September 2019 musste die bei Jugendlichen auch als Treffpunkt beliebte Skateranlage weichen. Auf dem asphaltierten Platz bei der Turnhalle in der Lechstraße wurden Baumaterialien und die schweren Brückenteile gelagert.

Nach jahrelanger Suche waren die Landsberger Jugendlichen froh, dass sie zwischen Inselbad und Lechturnhalle einen Platz gefunden hatten, der sowohl zum Skaten als auch als Treffpunkt diente. Doch mit dem Abbau der Anlage im September 2019 begann erneut eine Standortsuche. Denn der Bereich zwischen Inselbad und Sporthalle sowie zwischen Lechsteg und Infanterieplatz soll künftig attraktiver gestaltet werden. Die bisherigen Planungen sahen dabei eine Skateranlage nicht mehr vor.

Die Arbeiten am Lady-Herkomer-Steg in Landsberg sind fast beendet. Nun wird auch die Skateranlage wieder aufgestellt. Foto: Julian Leitenstorfer

Wie das Gelände zwischen Steg und Inselbad gestaltet wird, soll ein Planungsbüro erarbeiten. Doch der Wettbewerb kann heuer nicht mehr durchgeführt werden. Der Umbau des Vorplatzes vor dem Inselbad wird daher nicht vor Sommer 2022 erfolgen.

Kein alternativer Standort in Landsberg

Während der Bauarbeiten für den neuen Lechsteg wurde kein neuer Standort für die Skateranlage gefunden: weder am Schlüsselanger noch im Frauenwald oder vor dem Jugendzentrum. Anfang März hatte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) in der Sitzung des Jugendbeirats mitgeteilt, dass sich die Umgestaltung des Platzes verzögere, die Skateranlage aber an selber Stelle wieder aufgestellt werden, bis klar ist, wie der Platz umgestaltet werden soll. Die Arbeiten dazu haben am Montag begonnen und es werden wieder die gleichen Elemente verschraubt.

Lesen Sie dazu auch: