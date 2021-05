Landsberg: Droht das Ende des Lechstrands am Inselbad?

Die Stadtwerke Landsberg geben ein Gutachten in Auftrag. Es könnte das Ende des Lechstrands am Inselbad bedeuten.

Nach dem überraschenden Abriss des Sprungturms und der Diskussion um den Panther im Inselbad wird ab sofort der Lechstrand im Mittelpunkt der Diskussion in Landsberg stehen. Unserer Zeitung liegt ein von den Stadtwerken im April in Auftrag gegebenes Gutachten der Gesellschaft für das Badewesen in Essen vor, das im Ergebnis vorschlägt, den Zugang zum Lechstrand vom Inselbad aus zu schließen und das Gelände frei zugänglich zu machen.

Die ergänzende gutachtliche Stellungnahme stammt von Professor Dr. Carsten Sonnenberg. Auftraggeber sind die Stadtwerke Landsberg, vertreten durch Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Kommunale Dienste & Gebäudemanagement. Der Auftrag dazu wurde am 20. April erteilt. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hatte bereits im Jahr 2020 eine gutachtliche Stellungnahme zum Lechstrand erstellt. Dabei war es insbesondere um die Frage der Verkehrssicherungspflicht gegangen und die damit verbundenen Anforderungen an den Betrieb eines Freibades.

Erst vor wenigen Wochen wurde der Lechstrand frisch aufgekiest. Foto: Thorsten Jordan

Durch das komplette Einzäunen des Freibadgeländes zum Lech hin und damit das Verhindern des Verlassens des Freibades wäre eine Haftung des Badbetreibers von vornherein ausgeschlossen, heißt es in dem Gutachten von Carsten Sonnenberg. Rechtlich unstrittig sei, dass beim Erheben eines Eintrittsentgeltes auch eine Wasserraufsicht vorzuhalten ist. Eine Warnbeschilderung könne insofern zwar die Haftung der Verantwortlichen im Rahmen des Mitverschuldens reduzieren, aber nicht ausschließen.

Einen Zugang zum Lech von Südosten schaffen

Nach Ansicht des Gutachters ist es erforderlich, dass das Lechufer an dieser Stelle auch anders erreicht werden kann, sodass eine freie Zugänglichkeit ohne Zahlen eines Entgeltes besteht. „Wenn man seitens der Verantwortlichen sicher gehen will, dass dieser Uferbereich nicht als Bestandteil des Inselbades zu werten ist, müsste am Ufer ein Zugang, zum Beispiel von Südosten geschaffen werden, indem etwa der bisherige Zaun des Bades etwas vom Fluss nach hinten versetzt wird." Dadurch würde ein freier Zutritt entstehen und für das Betreten wäre kein Zahlen eines Eintrittsentgeltes erforderlich. Es würde deutlich werden, dass an dieser Stelle ein Gemeingebrauch besteht und es sich nicht um einen Bestandteil des Freibades handelt, was durch eine entsprechende DIN-gerechte Beschilderung zu verdeutlichen wäre.

Der Zugang vom Bad aus könnte weiterhin zeitlich auf schönes Wetter beschränkt und so geregelt werden, dass die Gäste des Inselbades ein Bändchen für den Arm bekommen, sodass leicht zu erkennen ist, ob sie ein Zutrittsrecht zum Bad haben. Insofern ist seitens des Badbetreibers weiterhin darauf zu achten, dass Kinder das Gelände nicht ohne eine entsprechende Begleitperson verlassen.

