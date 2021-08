Landsberg: Elektrofachmarkt Expert beantragt Insolvenz

Plus Der Landsberger Elektrofachmarkt Expert beantragt beim Amtsgericht Augsburg Insolvenz. Der Gesellschafter nennt die Gründe.

Die expert MegaStore GmbH, die eine Filiale im Landsberger Lechlandcenter betreibt, hat beim Amtsgericht Augsburg einen Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsbetrieb soll allerdings unverändert fortgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Inzwischen wurde auch schon ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Der Gesellschafter nennt die Gründe für den Schritt.