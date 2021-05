Landsberg: Gebäude und Verkehrszeichen mit Graffiti beschmiert

In der Nacht auf Freitag beschmieren Unbekannte in Landsberg Gebäude und ein Verkehrszeichen mit Graffiti. Warum das für Autofahrer sogar gefährlich wird.

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Landsberger Stadtgebiet an mehreren Gebäuden und an einem Verkehrszeichen Schriftzüge hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die angeordnete Geschwindigkeit auf dem Verkehrszeichen derart verändert, dass für Autofahrer nicht mehr zu erkennen war, welche Begrenzung auf dem Streckenabschnitt im Bereich der Baustelle in der Katharinenstraße gilt.

Dies stelle den Tatverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dar. An den beschmierten Gebäuden und sonstigen Einrichtungen entstand laut Polizei ein Sachschaden in noch nicht zu beziffernder Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (lt)

Lesen Sie dazu auch: