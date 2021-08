Landsberg: Junger Mann prügelt auf andere Leute ein

Ein junger Mann flippt in Landsberg völlig aus. Er attackiert mehrere Personen.

Ein junger Mann hat am späten Freitagabend in Landsberg mehrere Personen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der 22-jährige Ostallgäuer gegen 23.40 Uhr in der Adolph-Kolping-Straße auf fünf Personen ein und verletzte diese dadurch. Ein bislang noch unbekannter Täter stand dem Schläger dabei zur Seite.

Die Geschädigten aus den Landkreisen Ostallgäu, Unterallgäu und Landsberg im Alter von 20 bis 31 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der aggressive Schläger wurde von der Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. (lt)