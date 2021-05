Landsberg

25.05.2021

Landsberg: Karl Egger ist der radelnde Stadtrat

Plus Karl Egger von den Grünen ist in den Stadtrat nachgerückt. Viele Landsberger kennen ihn als Radfahrer. Der 69-Jährige will sich aber nicht nur für bessere Radwege einsetzen

Von Dagmar Kübler

Mittlerweile sind die neuen Stadträte ein Jahr im Amt. In einer Serie stellt das LT sie vor. Karl Egger (Grüne) ist allerdings der Stadtrat mit der kürzesten Amtszeit. Denn nach dem Ausscheiden von Leo Lischka und der Ablehnung von Traudl Lüssmann zog er als Nachrücker in das Gremium ein.

Themen folgen