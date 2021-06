Landsberg: Kühlmannstraße wird in den Ferien gesperrt

Die Stadtwerke führen ab Mitte Juli Kanalarbeiten in der Kühlmannstraße in Landsberg durch. Was das für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Die Stadtwerke bauen in den Sommerferien in der Von-Kühlmann-Straße einen neuen Sammelkanal für Abwasser und sperren deswegen den Abschnitt zwischen dem Herbstweg und dem Mutterturm für den motorisierten Verkehr. Fußgänger können den Bereich durchgängig passieren, auch der Lech kann über den neu eröffneten Lady-Herkomer-Steg überquert werden, teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit.

Die Anlieger entlang der Von-Kühlmann-Straße können ihre Gebäude laut Pressemitteilung anfahren. Der restliche Verkehr und der Stadtbus werden über die Katharinenstraße und den Hindenburgring umgeleitet. Die Stadtbushaltestelle „Evangelische Kirche“ müsse komplett entfallen, die nahe gelegene Haltestelle „Alter Friedhof/Schwaighofstraße“ werde aber angefahren.

Die Zufahrt zum Landratsamt in Landsberg ist möglich

Die Zufahrt zum Landratsamt und zu allen weiteren Einrichtungen in der Von-Kühlmann-Straße einschließlich der Parkplätze erfolgt von der Katharinenstraße. Geplant ist der Baubeginn kurz vor Beginn der Schulferien am 19. Juli. Fest steht laut Stadtwerken, dass die Arbeiten rund acht Wochen dauern und bis zum Ende der Schulferien am 10. September abgeschlossen sein werden. „Wir arbeiten so zügig, sauber und leise wie möglich, um die Einschränkungen für Anwohner und Verkehr gering zu halten“, sagt Projektleiter Laif Peltz.

Mit dem Projekt sichern die Stadtwerke eigenen Angaben zufolge die Ver- und Entsorgung in der Stadt. Das Kommunalunternehmen nutze die Baumaßnahmen, um das neue Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ zu erschließen. Dazu würden ein Regenwasserkanal und Leitungen für Trinkwasser und Strom verlegt. „Da wir alle Arbeiten zusammenlegen, muss die Straße nur einmal gesperrt werden“, sagt Peltz. Den neuen Abwassersammler verlegen die Stadtwerke auf Höhe der neuen Brücke über den Lech. „Wir graben bis zu sechs Meter tief und fünf Meter breit“, sagt Laif Peltz über die Baugrube. Deswegen sei eine Vollsperrung notwendig.

Lesen Sie dazu auch