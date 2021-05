Landsberg

Landsberg: Landrat warnt Gastwirte

Viel los ist derzeit in der Landsberger Innenstadt.

Plus Der Inzidenzwert im Landkreis bleibt auf niedrigem Niveau. In Landsberg ist viel los, und immer weniger halten sich an die Regeln.

Von Thomas Wunder

Der niedrige Corona-Inzidenzwert und die damit verbundenen Freiheiten bringen Gäste aus Nah und Fern nach Landsberg. Und die noch geltenden Corona-Regeln werden eher locker genommen. Das hat Landrat Thomas Eichinger ( CSU) jetzt zu einer Warnung an die Gastwirte veranlasst.

