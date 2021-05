Landsberg

18:44 Uhr

Landsberg: Lechstrand vor dem Aus? Das sind die Reaktionen

Plus Die Stadtwerke Landsberg geben ein Gutachten in Auftrag, das das Ende des Lechstrands am Inselbad bedeuten könnte. Unsere Zeitung hat die Oberbürgermeisterin und den Vorsitzenden des Vereins Lechstrand dazu gefragt.

Von Thomas Wunder

Wird es den vom Verein Lechstrand gepflegten Strand unterhalb des Lechwehrs in Landsberg in dieser Form bald nicht mehr geben? Unserer Zeitung liegt ein von den Stadtwerken im April in Auftrag gegebenes Gutachten der Gesellschaft für das Badewesen in Essen vor, das im Ergebnis vorschlägt, den Zugang zum Lechstrand vom Inselbad aus die meiste Zeit zu schließen und das Gelände frei zugänglich zu machen. Die Reaktionen dazu fallen eindeutig aus.

