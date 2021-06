Landsberg: Notarzt hat auf Einsatzfahrt einen Unfall

Ein Notarzt hat in Landsberg auf der Fahrt zu einem Einsatz einen Unfall. Der Sachschaden ist hoch und der Fahrer muss selbst ins Krankenhaus.

Ein geschrottetes Einsatzfahrzeug, ein verletzter Notarzt und Sachschaden von rund 31.000 Euro. Ein Notarzt hatte am Donnerstagabend in Landsberg auf einer Einsatzfahrt einen schweren Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, war der 39 Jahre alte Mediziner mit dem Auto auf der Holzhauser Straße in Richtung Hindenburgring unterwegs. Er befand sich auf Anfahrt zu einem Einsatz und nahm Sonder- und Wegerecht (Blaulicht und Martinshorn) in Anspruch. Kurz vor der Einmündung in den Hindenburgring verlor er aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, so die Polizei. Der Wagen überfuhr den Randstein und eine Verkehrsinsel und touchierte ein Verkehrsschild. Der Notarzt erlitt dadurch Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Landsberg mit eingebunden.

