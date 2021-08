Landsberg: "Omas gegen Rechts" demonstrieren gegen Karl-Schrem-Bau

In Landsberg formiert sich weitere Kritik gegen die Absicht, am Papierbach ein Gebäude nach dem ehemaligen Direktor der Pflugfabrik und NSDAP-Mitglied Karl Schrem zu benennen. Welche Aktionen Wolfgang Hauck am Samstag plant.

Karl Schrem als Namensgeber für ein großes Wohn- und Gewerbegebäude im neuen Papierbach-Quartier? Dieses Thema sorgt in Landsberg weiter für Kontroversen. Für Samstag, 14. August, kündigt Wolfgang Hauck vom Verein "dieKunstBauStelle" nun eine Protestaktion und eine Diskussionsrunde zur Landsberger Erinnerungskultur an.

Zunächst werden 14 Mitglieder von “Omas gegen rechts München“ nach Landsberg zu einer Protestaktion kommen, so Hauck in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Anlass sei neben der Bestandsaufnahme der Erinnerungskultur in Landsberg auch die Absicht, einen Neubau als "Karl-Schrem-Bau“ zu benennen. Karl Schrem war von 1938 bis 1967 Direktor der ehemaligen Pflugfabrik, die laut Hauck auch ein Rüstungsbetrieb im Zweiten Weltkrieg war. Zudem war Schrem Mitglied der NSDAP. "Die dazu geäußerten öffentlichen Rechtfertigungsstrategien, Verharmlosungen oder Duldung haben außerhalb Landsberg zu großer Besorgnis geführt", schreibt Hauck.

Ansprache und Schweigeminute am Bauzaun

Während man sich in anderen Gemeinden und Städten um Aufklärung und mit Sorgsamkeit um den Umgang mit „Altlasten“ bemühe, werde in Landsberg noch erwogen, ob man solche neue Namensgebungen vornehmen könne, wenn man sie mit einer Hinweistafel versieht, so Hauck weiter. Zur Situation in Landsberg wollen sich die Mitglieder von "Omas gegen rechts", die zum Teil politische Ämter in München und Institutionen inne haben, einen Einblick verschaffen und informieren. Dabei sind am Samstag von 10 bis 10.15 Uhr am Bauzaun des Papierbach-Geländes eine Ansprache, eine Schweigeminute und eine symbolische Protestaktion geplant.

Wolfgang Hauck kritisiert die Absicht, nach Karl Schrem ein Wohn- und Gewerbegebäude am Papierbach zu benennen. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Von 18 bis 20 Uhr wird im Hinteren Anger 300 eine Diskussionsrunde zur Erinnerungskultur stattfinden. Daran teilnehmen werden die Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel, der ehemalige Oberbürgermeister Franz Xaver Rößle, die Historikerin Dr. Edith Raim, Manfred Deiler (Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung), Martin Recken (Historiker und Geschäftsführer von BerlinHistory) und der Künstler, Ausstellungsmacher und Entwickler von Formaten der Erinnerungskultur, Wolfgang Hauck. (lt)

Lesen Sie dazu auch