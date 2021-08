Landsberg: Polizei erwischt Ladendieb auf frischer Tat

Ein Polizeibeamter, der privat beim Einkaufen ist, erwischt in einem Landsberger Geschäft einen Ladendieb. Der Täter hat einiges auf dem Kerbholz.

Ein Polizeibeamter, der privat in einem Landsberger Lebensmittelgeschäft war, hat am Montagvormittag einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Laut Pressebericht ereignete sich das Ganze am Montag gegen 11.30 Uhr einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz dabei, wie er insgesamt elf Artikel in seine Taschen steckte und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Er wurde von dem Polizeibeamten angesprochen und durchsucht.

Dabei wurde neben dem Lebensmitteln noch anderes Diebesgut aus einem Diebstahl im Bereich Fürstenfeldbruck aufgefunden. Bei der Personenüberprüfung wurde dazu noch festgestellt, dass gegen den 40-Jährigen noch zwei Haftbefehle offen waren. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (lt)