Landsberg

vor 52 Min.

Landsberg: Rad-Verbot für Alte Bergstraße und Hauptplatz?

Plus FDP-Stadtrat Tom Bohn will die Alte Bergstraße und den Hauptplatz in Landsberg für den Radverkehr sperren lassen. Er beobachtet, dass dort Radfahrer häufig viel zu schnell unterwegs sind.

Von Thomas Wunder

Es ist schon lange her, dass die Alte Bergstraße in Landsberg mit ihrem Gefälle von 18 Prozent als eine der gefährlichsten Straßen in Deutschland galt. Als Pferde- und Ochsengespanne den steilen Weg nutzten und das Automobil in den Kinderschuhen steckte, galt dort Linksverkehr, damit die Pferde- und Ochsenführer bei Gefahr in die Hauseingänge springen konnten, die tagsüber offen bleiben mussten. Heutzutage sind in der Alten Bergstraße vor allem Menschen zu Fuß unterwegs. Aber auch Radfahrende. Und deren Fahrstil soll mitunter gefährlich sein, wie Stadtrat Tom Bohn ( FDP) beobachtet hat. Deswegen fordert er, die Alte Bergstraße bergab und den Hauptplatz für den Radverkehr zu sperren. In der nächsten Sitzung des Stadtrats wird über seinen Antrag beraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen