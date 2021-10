Landsberg: Radmuttern lockern sich - Transporter verliert Reifen

Unfall oder Manipulation? An einem Transporter lockern sich in Landsberg Radmuttern und das Fahrzeug verliert zwei Räder.

Ein kurioser Unfall hat sich am Freitag in Landsberg ereignet. Ein Paketzusteller war mit seinem Lieferwagen in der Franz-Kollmann-Straße unterwegs. In Höhe eines großen Zentrallagers lösten sich an der Hinterachse links alle fünf Radmuttern auf einmal, wie die Polizei mitteilt. Dadurch löste sich die Zwillingsbereifung vom Fahrzeug. Im weiteren Verlauf rollten die beiden Räder in den Gegenverkehr, wo zu diesem Zeitpunkt ein 43-jähriger Landsberger mit seinem Motorroller fuhr. Der Rollerfahrer musste stark abbremsen und den Rädern ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Der 42-jährige Paketzusteller kam am Fahrbahnrand mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Wie sich alle Sicherungsmuttern der Zwillingsbereifung gelöst haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden an dem Lieferwagen wird momentan auf 3000 Euro geschätzt. (lt)

Lesen Sie dazu auch