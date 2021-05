Landsberg: Sattelzug kippt in Kreisverkehr um

Im Verteilerkreisel im Landsberger Westen kippt ein Sattelzug um. Das führt zu großen Verkehrsbehinderungen.

Am späten Dienstagnachmittag ist der Sattelzug eines 25-Jährigen aus dem Landkreis Unterallgäu im großen Verteilerkreisel im Landsberger Westen umgekippt. Dabei entstand hoher Sachschaden. Zudem musste die Fahrbahn für gut eine Stunden gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Wie die Polizei meldet, verließ der aus einer Sattelzugmaschine und einem Kipper-Auflieger bestehende Sattelzug die B17 im Kreisverkehr an der Ausfahrt Landsberg auf die Staatsstraße 2054. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit in der Rechtskurve der Ausfahrt kippte der Sattelzug auf die linke Fahrzeugseite. Dadurch entstand ein erheblicher Schaden am Fahrzeug, an der Verkehrsinsel sowie an einem Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf über 50.000 Euro.

Der große Kreisverkehr im Westen Landsbergs aus der Luft gesehen. Foto: Ulrich Wagner

Der Fahrer aus dem Unterallgäu wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Fahrbahn war für Bergungsarbeiten für rund eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr war zur Verkehrslenkung und die Reinigung der Fahrbahn vor Ort. (lt)

