Landsberg

06:03 Uhr

Landsberg: So werden Kirchweih-Kiacherl selbst gemacht

Plus LT-Redakteur Thomas Wunder versucht sich in der Küche. Mit etwas Hilfe gelingen ihm leckere Auszogene.

Von Thomas Wunder

Kücherl, Kiacherl, Kiachl oder Auszogene gibt es in Bayern traditionell an Kirchweih. Heutzutage werden die in heißem Fett ausgebackenen Teigfladen natürlich auch unter dem Jahr hergestellt. LT-Redakteur Thomas Wunder isst sie am liebsten pur, also ohne Puderzucker. Doch Kiacherl selber machen, wie geht das? Einen Versuch ist es wert, und mit der Hilfe der Schwiegermutter sollte es doch eigentlich klappen.

