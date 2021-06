Landsberg: Streit zwischen Quad- und Autofahrer eskaliert

Auf der B17 bei Landsberg geraten ein Quad- und ein Autofahrer in Streit. Die Auseinandersetzung endet mit einem Faustschlag.

Am Sonntagnachmittag ist ein Streit zwischen einem Quad-Fahrer und einem Autofahrer eskaliert. Die beiden Männer waren laut Polizei auf der B17 bei Landsberg unterwegs. Auf den Streit folgte eine Schubserei und dann ein Faustschlag ins Gesicht.

Nach Angaben der Polizei fuhren ein 36-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit einem Quad und ein 40-Jähriger aus Augsburg mit seinem Auto gegen 13.55 Uhr der B17 bei Landsberg-Süd in nördlicher Fahrtrichtung. Die genauen Fahrmanöver der beiden beziehungsweise ob es dabei zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten der beiden Beteiligten kam sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Stark blutende Verletzungen im Gesicht

Beide Fahrer hielten mit ihren Fahrzeugen auf dem inneren Fahrstreifen des Kreisverkehrs an der Anschlussstelle Landsberg-West an. Nach verbalen Auseinandersetzungen entwickelte sich eine Schubserei. Diese eskalierte weiter, indem der 36-Jährige dem Mann aus Augsburg mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 40-Jährige erlitt dadurch erhebliche, stark blutende Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Im Auto des Augsburgers befand sich zudem seine Familie, eine 45-Jährige Frau mit zwei sechs- und zehnjährigen Kindern. Auf dem Quad befand sich als Mitfahrerin eine 21-Jährige Landsbergerin. (lt)

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/932-0 melden.

