Landsberg: Transporter kippt auf der B17 um

Spektakulärer Unfall im Landsberger Westen: Ein Transporter schleudert aus einer Kurve und kippt um.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr im großen Verteilerkreisverkehr im Landsberger Westen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger mit einem Transporter von der A96 kommend auf die B17 in Fahrtrichtung Augsburg auf.

Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn brach in der dortigen Rechtskurve das Fahrzeugheck nach links aus. Der Transporter kippte um und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, weshalb beide Fahrstreifen in Richtung Augsburg kurzfristig gesperrt wurden.

Nachdem der Fahrzeugführer keinen Wohnsitz im Inland hat, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben. (lt)