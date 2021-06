Landsberg: Unbekannte besprühen Lady-Herkomer-Steg

Kaum eingeweiht, schon ist das erste Graffiti da: Unbekannte toben sich am neuen Lechsteg in Landsberg aus.

Erst seit wenigen Wochen offiziell eröffnet, ist der Lady-Herkomer-Steg in Landsberg von Unbekannten beschmiert worden. Laut Polizei haben der oder die Täter in der Zeit von Freitag bis Sonntagvormittag den auf der Westseite des befindlichen Brückenpfeiler mit Graffiti in roter Farbe besprüht. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

