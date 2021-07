Landsberg: Unbekannte gehen auf Jugendlichen los

In der Nacht zum Freitag wird ein Jugendlicher in Landsberg von drei Unbekannten attackiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es gegen 1 Uhr in Landsberg eine Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Landsberger und drei bislang unbekannten Männern gegeben.

Ins Gesicht geschlagen und mit Füßen getreten

Der Streit spielte sich laut Polizei rund um eine Sitzbank am Ufer des Lechs in unmittelbarer Nähe zur Karolinenbrücke ab. Die Streitigkeit eskalierte so, dass die drei Unbekannten dem 17-Jährigen schließlich ins Gesicht schlugen und mit den Füßen traten.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 08191/932-0. (lt)

