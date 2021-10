Landsberg

Landsberg: Unfall und Arbeiten an der Brücke sorgen für Staus

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in der Katharinenstraße in Landsberg ereignet.

Autofahrer brauchen am Montagvormittag in Landsberg Geduld. Gründe sind ein Unfall an einem Bahnübergang und Arbeiten an der Karolinenbrücke.

Von Dominic Wimmer

Der Montag hat in Landsberg mit Verkehrsbehinderungen begonnen. Der Grund waren ein Unfall und Arbeiten an der Karolinenbrücke. Am heutigen Montag und auch am Dienstag, 5. Oktober, findet auf der Karolinenbrücke in Landsberg die Brücken-Hauptprüfung statt. An beiden Tagen wird dafür von 8.30 bis 15 Uhr der südliche Gehweg gesperrt, teilte die Stadtverwaltung im Vorfeld mit. Auf der Fahrbahn stadteinwärts wird eine Wanderbaustelle eingerichtet, die zu einer Verengung der Fahrbahn führt. Die Fußgängerunterführung im Westen ist von der Maßnahme nicht betroffen. Die Landsberger Karolinenbrücke wird derzeit überprüft. Foto: Christian Mühlhause Am späten Vormittag ereignete sich dann im Bereich des Bahnübergangs in der Katharinenstraße ein Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen ein Andreaskreuz. Die Unfallursache ist laut Polizei derzeit ungeklärt. Die Fahrerin erlitt ersten Angaben zufolge einen Schock. Deshalb kam und kommt es in der Landsberger Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Lesen Sie dazu auch Landsberg Klingelstreich endet in Landsberg mit handfester Auseinandersetzung

