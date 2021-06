Landsberg

07:44 Uhr

Landsberg: Von EM-Stimmung ist nur wenig zu sehen

Plus Das EM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgen einige Menschen in Landsberg vor Restaurants und Cafés. Ausgelassen geht es nicht zu.

Von Hertha Grabmaier

Was ist los mit den Fußballfans? In der ganzen Innenstadt war am Dienstagabend nicht ein einziges Auto mit einem winzigen Fähnchen zu sehen. Lediglich auf dem Hellmairplatz gab es ein wenig Europameisterschafts-Feeling. Beim Public Viewing vor dem „Hellmairs“ und der Sonderbar zeigten die Besucher dann doch so etwas wie Vorfreude auf das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, jedoch Begeisterung sieht anders aus. So wie auf der anderen Seite des Lechs, wo Abiturienten schon seit dem Nachmittag zwischen Karolinenbrücke und Mutterturm fröhlich feierten.

