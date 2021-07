Landsberg

18:45 Uhr

Landsberg: Was bringen Luftreiniger im Klassenzimmer?

Mobile Luftreinigungsgeräte sollen in Klassenzimmern in Landsberg zum Einsatz kommen.

Plus Die Anschaffung von mobilen Luftreinigern in den Schulen garantiert keinen Präsenzunterricht. Und so tut sich der Landsberger Stadtrat schwer, die Geräte zu kaufen.

Von Thomas Wunder

Das Coronavirus mit seiner hochansteckenden Deltavariante breitet sich auch im Landkreis aus. Zuletzt haben sich auch sieben Schulkinder infiziert. Mit mehr geimpften Schülerinnen und Schülern und mobilen Luftfiltern, die der Freistaat mit bis zu 50 Prozent fördert, sollen Schulen nach den Ferien offen bleiben. Doch weil die Luftreiniger keine Garantie für Präsenzunterricht sind, tat sich der Stadtrat schwer mit seiner Entscheidung, 100 Geräte für die Grundschulen zu kaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen